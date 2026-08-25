Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Tesco-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,61 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'867 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,62 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,58 GBP. Bei 4,60 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 742'502 Tesco-Aktien.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 10,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 10,67 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,308 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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