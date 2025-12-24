Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.12.2025 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von Tesco zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,40 GBP.

Tesco
4.64 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Bei 4,40 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,39 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 702'435 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,81 GBP erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,42 Prozent sinken.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,283 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

