Die Tesco-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,52 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'463 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 5,55 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 5,48 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,54 GBP. Bisher wurden via London 1'438'313 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 5,68 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 25,42 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,316 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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