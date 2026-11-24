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24.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verteidigt am Dienstagmittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Im London-Handel kam die Tesco-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,52 GBP.
Die Tesco-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,52 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'463 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 5,55 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 5,48 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,54 GBP. Bisher wurden via London 1'438'313 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 5,68 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 25,42 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,316 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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