Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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24.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verteuert sich am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,75 GBP zu.
Um 09:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,75 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'689 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,75 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,70 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 214'023 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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