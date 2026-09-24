Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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24.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Tesco zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,77 GBP zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,77 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'730 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,79 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,70 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'375'767 Tesco-Aktien.
Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,63 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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