Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,79 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'711 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,79 GBP. Bei 4,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'239'706 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,10 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 06.10.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,309 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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