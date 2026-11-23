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23.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 5,51 GBP.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,51 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'358 Punkten realisiert. Die Tesco-Aktie sank bis auf 5,49 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,49 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 183'864 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 5,68 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,23 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 25,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 vorlegen. Tesco dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 12.04.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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