Die Tesco-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 5,47 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'453 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 5,46 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,49 GBP. Bisher wurden via London 1'726'092 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,68 GBP erreichte der Titel am 18.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 32,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 14.04.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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