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23.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag tiefer
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,43 GBP ab.
Die Tesco-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,43 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'714 Punkten steht. Bei 5,42 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,43 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 461'416 Tesco-Aktien.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,49 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 1,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,11 Prozent.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2028-Bilanz von Tesco.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,317 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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