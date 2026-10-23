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23.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 5,39 GBP.
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 5,39 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'649 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,37 GBP ab. Bei 5,43 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'115'383 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,49 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit einem Kursverlust von 23,57 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 12.04.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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