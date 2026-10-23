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23.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco fällt am Freitagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 5,40 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 5,40 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'670 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 5,37 GBP ein. Bei 5,43 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'183'301 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,49 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,66 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 23,69 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.
Die Tesco-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.04.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,317 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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