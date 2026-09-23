Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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23.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochvormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,83 GBP.
Das Papier von Tesco legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,83 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,85 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,83 GBP. Bisher wurden heute 253'072 Tesco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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