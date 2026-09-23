Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 4,73 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,70 GBP. Bei 4,83 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'534'583 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 14,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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