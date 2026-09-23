Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit Verlusten

Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 4,76 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,75 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,83 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'070'042 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 15,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 06.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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