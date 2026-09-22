Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Dienstagvormittag positiv

Das Papier von Tesco konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,85 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,88 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,85 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 124'297 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 5,08 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 4,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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