Tesco Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Tesco

Die Tesco-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,81 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,79 GBP ein. Bei 4,85 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'906'816 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 16,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,309 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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