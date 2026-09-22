Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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22.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco büsst am Mittag ein
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 4,81 GBP.
Um 12:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,81 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'761 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,80 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 4,85 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'057'923 Aktien.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 16,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,309 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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