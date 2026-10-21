Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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21.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochvormittag stabil
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 5,39 GBP.
Die Tesco-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 5,39 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'711 Punkten notiert. Bei 5,39 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 5,34 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,35 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 347'728 Stück.
Bei 5,49 GBP markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 GBP je Tesco-Aktie.
Am 14.04.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Tesco dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 12.04.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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