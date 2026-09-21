Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag nahe Nulllinie

Bei der Tesco-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,76 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'694 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,77 GBP zu. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,75 GBP. Bei 4,76 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 61'957 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,70 Prozent hinzugewinnen. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,309 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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