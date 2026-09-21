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21.09.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Anleger greifen bei Tesco am Montagnachmittag zu

Tesco Aktie News: Anleger greifen bei Tesco am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Tesco
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Um 16:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,83 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'730 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,84 GBP. Bei 4,76 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 2'456'373 Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 4,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 17,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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