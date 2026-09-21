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21.09.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,80 GBP.

Tesco
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Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,80 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,80 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,76 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'394'644 Tesco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 5,88 Prozent zulegen. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Mit einem Kursverlust von 14,17 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,309 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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