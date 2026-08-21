Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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21.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,49 GBP zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,49 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'762 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,50 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 299'263 Tesco-Aktien den Besitzer.
Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,308 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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