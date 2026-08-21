Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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21.08.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag im Aufwind
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,53 GBP.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,53 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,53 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,50 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'966'543 Tesco-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,24 Prozent. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,02 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,308 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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