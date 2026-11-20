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20.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,59 GBP zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 5,59 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'415 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,59 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 5,54 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388'349 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 18.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,68 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Abschläge von 26,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,317 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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