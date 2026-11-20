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20.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,56 GBP.
Das Papier von Tesco legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 5,56 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'418 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,59 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,54 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'991'315 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 5,68 GBP erreichte der Titel am 18.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,99 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 GBP belaufen.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,317 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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