Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 5,56 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'401 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 5,59 GBP. Bei 5,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'413'484 Tesco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,68 GBP) erklomm das Papier am 18.11.2026. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 2,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Mit Abgaben von 25,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 14.04.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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