Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,46 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,46 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428'940 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,46 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,02 Prozent niedriger. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,62 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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