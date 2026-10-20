Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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20.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 5,46 GBP.
Um 09:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,46 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,46 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428'940 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,46 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,02 Prozent niedriger. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,62 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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