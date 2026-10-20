Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Dienstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 5,44 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'706 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 5,49 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,43 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 6'484'697 Tesco-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2026 auf bis zu 5,49 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 24,30 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2028-Bilanz von Tesco.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,317 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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