Tesco Aktie News: Tesco legt am Dienstagmittag zu

Um 12:28 Uhr ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,42 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'689 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,49 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,43 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3'396'854 Tesco-Aktien.

Am 20.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,49 GBP an. Mit einem Zuwachs von 1,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 GBP belaufen.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen