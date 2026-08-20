Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Abschlägen

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,46 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'723 Punkten steht. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,45 GBP nach. Mit einem Wert von 4,47 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 128'863 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. 13,98 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit einem Kursverlust von 7,61 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,308 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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