Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 4,46 GBP.
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,46 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'723 Punkten steht. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,45 GBP nach. Mit einem Wert von 4,47 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 128'863 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. 13,98 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit einem Kursverlust von 7,61 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 GBP.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,308 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
09:29
|Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Mittwochnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.