Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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20.08.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4,48 GBP.
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,48 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'732 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,44 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,47 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'813'326 Tesco-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 11,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 8,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 GBP belaufen.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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