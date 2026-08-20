Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,48 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'732 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,44 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,47 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'813'326 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 11,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 8,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 GBP belaufen.

Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen