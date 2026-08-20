Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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20.08.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Donnerstagmittag ins Minus
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,46 GBP abwärts.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,46 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'724 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,45 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,47 GBP. Zuletzt wechselten 562'449 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 5,08 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 8,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,308 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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