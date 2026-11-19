Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 5,49 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'515 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 5,47 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,54 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1'394'145 Stück.

Am 18.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,68 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,93 Prozent.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 GBP ausgeschüttet werden.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,317 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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