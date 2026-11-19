Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 5,48 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'522 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 5,47 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,54 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 765'232 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,68 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 24,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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