Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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19.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco legt am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 5,38 GBP zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 5,38 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 5,39 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,35 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 6'126'468 Tesco-Aktien.
Am 19.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,39 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,26 Prozent niedriger. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,46 Prozent.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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