Tesco Aktie News: Anleger greifen bei Tesco am Montagmittag zu

Das Papier von Tesco konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 5,36 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'782 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 5,38 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,35 GBP. Zuletzt wurden via London 2'729'418 Tesco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 19.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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