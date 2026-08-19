Tesco Aktie News: Tesco schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,47 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,48 GBP zu. Bei 4,46 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 164'600 Tesco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 13,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 7,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,308 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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