Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,47 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,49 GBP zu. Mit einem Wert von 4,46 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 2'084'671 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 8,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,308 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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