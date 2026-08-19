Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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19.08.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,48 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 4,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'710 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,48 GBP. Bei 4,46 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 929'592 Aktien.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 13,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 8,01 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 GBP.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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