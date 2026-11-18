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18.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,55 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,55 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'573 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,52 GBP aus. Bei 5,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'068'310 Tesco-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,68 GBP erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Mit Abgaben von 25,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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