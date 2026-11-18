Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 5,53 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'644 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 5,52 GBP. Bei 5,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 962'541 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2026 auf bis zu 5,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit Abgaben von 25,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 präsentieren. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 12.04.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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