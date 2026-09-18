Tesco Aktie News: Tesco verliert am Freitagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 4,77 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'791 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,76 GBP. Bei 4,81 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 137'646 Tesco-Aktien.

Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 6,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 13,58 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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