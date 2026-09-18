Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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18.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,74 GBP ab.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,74 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'682 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,72 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,81 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'990'799 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 6,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 13,10 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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