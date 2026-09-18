Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Mittag schwächer

Um 12:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,77 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'742 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,75 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,81 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 4'209'160 Stück.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach oben. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen