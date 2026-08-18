Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag nahezu unverändert

Die Tesco-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,48 GBP an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'722 Punkten steht. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,50 GBP zu. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,46 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 398'642 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,47 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,02 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 06.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,308 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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