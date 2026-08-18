Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,46 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'757 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,50 GBP. Bisher wurden heute 3'927'200 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 12,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,308 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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