Tesco Aktie News: Tesco büsst am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 4,42 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'722 Punkten steht. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,42 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'548'489 Tesco-Aktien.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,83 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,308 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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