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17.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,67 GBP ab.
Die Tesco-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 5,67 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie sank bis auf 5,66 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,68 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 105'350 Tesco-Aktien.
Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,68 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 27,32 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 14.04.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,317 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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