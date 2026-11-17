Die Tesco-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 5,60 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'747 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 5,60 GBP. Bei 5,68 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 3'319'310 Aktien.

Bei 5,68 GBP erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 26,49 Prozent sinken.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 GBP ausgeschüttet werden.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 vorlegen. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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