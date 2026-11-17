Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 5,64 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'802 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 5,64 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,68 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2'008'986 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 5,68 GBP erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 0,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 36,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,317 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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